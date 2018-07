Ülikülm merevesi hakkab lähiajal soojenema

Paljaku sõnul pole selliseid õhu- ja veetemperatuuri erinevused ebatavalised. «Viis-kuus kraadi on siin põhjarannikul olnud ikka mitmetel aastatel,» ütles Paljak.

Juhtivsünoptiku sõnul on külm veetemperatuur seotud rohkem tuule suuna ja kiirusega. «Mitmed päevad on tuul puhunud idakaarest ja pealmise sooja veekihi ära puhunud,» rääkis Paljak, lisades, et mida rohkem tuul seda ära puhub, seda sügavamatest veekihtidest tuleb vett asemele.