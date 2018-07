Päästjad on kustutusvee saamiseks vedanud magistraal-voolikuliini üle Narva ja Narva-Jõesuu vahelise tee. Voolikuliini ületamiseks on paigaldatud spetsiaalne voolikusild. Kustutustöid katkestab aga tihti magistraalliini purunemine, mis on tingitud surveveega täidetud voolikust autoga üle sõitmisest.