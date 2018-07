Teadlane hoiatab: Saaremaa läänerannikule jõuab suur kogus sinivetikaid

«Saarema läänerannikule on jõudmas ja osaliselt juba jõudnud väga suur kogus sinivetikat. See oht on eriti akuutne Sõrve poolsaare ja Vilsandi vahelisel alal,» ütles mereinstituudi teadusdirektor Jonne Kotta BNSile. «Võrreldes paarinädala taguse sinivetikate massvohamisega on hetkel tegemist oluliselt intensiivsema õitsenguga,» lisas ta.

Kotta palub inimestel olla tavalisest tähelepanelikum. «Sellistes randades, kus vesi on ikka veesambas hõljuvatest niitidest paks, ei peaks ujuma minema. Eriti tähelepanelik peaks olema laste ja koduloomade puhul, kuna nende puhul on suurem risk, et nad sellist vett joovad,» hoiatas ta.

Tema sõnul on sinivetikaoht hetkel suur just Saaremaa rannikumeres, kuna siin on pikemalt valitsenud tuulevaiksed ilmad ning vesi on ebaharilikult soe, küündides kohati 30 kraadini. Soome lahes, kus süvaveekerke tulemusel on randa kandunud külm vesi, sinivetikate massvohamisi ei esine.