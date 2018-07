Murrang Danske rahapesuskandaalis

Eile hommikul viis minutit pärast üheksat potsatas USA finantsisti Bill Browderi e-kirjakasti kiri, milles riigiprokuratuur teatas, et juuli keskel esitatud kuriteoteate peale on alustatud kriminaalmenetlust. See oli tõeline murrang võitluses, mida Browder ja rahvusvaheline ajakirjandus on juba aastaid pidanud.