Evestus: Danske menetlus peab näitama, et Eesti kaitseb puhast finantssüsteemi

Evestus kinnitas «Aktuaalsele kaamerale» antud intervjuus, et prokuratuur puutus Danske panga asjaga kokku ka varem sel aastal ning on teinud sellega seoses tihedat koostööd mitme riigiga, kuid see pole olnud kerge.

Evestus märkis, et seadus peaks aitama rahapesujuhtumite uurimist parandada. «Võtmesõnad on need, millest oleme lühiadalt täna juba rääkinud - parem, tõhusam rahvusvaheline koostöö, mille nimel me vaeva näeme, asutuste omavaheline suhtlemine, aga lisaks kõigele, et viia asi kohtusse ja saada ka tulemuslik, edukas lahend, mis säästab mõttetut vaeva ja tõstab meie usaldust ka teiste riikide silmis, meie finantsasutuste usaldust, on see, et meie seadus võimaldaks rahapesuasjades esitada süüdistuse ka juhtudel, kui see eelkuritegu ei ole üheselt tuvastatud,» rääkis ta.