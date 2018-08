Juuli lõpp oli viimase poolsajandi kuumim

Juulis oli Eesti keskmine õhutemperatuur 19,9 kraadi, mis on 2,5 kraadi kõrgem normist ehk paljuaastasest keskmisest. Juulikuu paljuaastane keskmine on 17,4 kraadi.

Eesti keskmine sajuhulk juulis oli 26 millimeetrit, mis moodustas normist ehk paljuaastasest keskmisest 36 protsenti. Juuli paljuaastane keskmine sademetehulk on 72 millimeetrit.

Eesti keskmisena oli päikesepaistet 309 tundi, mis on normist 107 protsenti. Juuli päikesepaiste paljuaastane keskmine on 288 tundi.

Ilmateenistus märgib, et juuli oli eriliselt soe ja kuiv ning kuu kaks viimast dekaadi olid eriliselt soojad.

Eesti keskmine õhutemperatuur oli juuli teisel dekaadil 21,4 kraadi, samas kui norm on 17,7 kraadi. Alates 1961. aastast on see teine tulemus. Juuli teine dekaad oli veel soojem 2010. aastal, mil Eesti keskmine õhutemperatuur oli 23,2 kraadi