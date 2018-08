Kaja Kallas: Deniss Boroditš peaks Tallinna volikogu kohast loobuma

«Kui sa ühest küljest oled ettevõtte juht ja teisest küljest oled selle järelevalvet teostava organi ehk volikogu liige, siis kuidas sa saad samal ajal iseenenast kontrollida?» küsis Kallas. «See kindlasti pole kohane,» ütles ta.



Kallase hinnangul peaks Boroditš volkikogu kohast loobuma.



«See on loomulikult tema vaba valik,» ütles Kallas. «Kui ta seda ei tee, ega keegi ei saa teda sundida, lihtsalt see on väga keskerakondlik korruptiivne stiil, mis Tallinna linnas toimub ja see kindlasti ei ole see, mida meie peame au sees.»

Kui Bordoditš volikogu kohast ei loobu, on võimalus, et ta arvatakse Reformierakonnast välja. Erakonnast väljaheitmiseks peab sellise ettepaneku tegema Reformierakonna Tallinna piirkond, millega peab nõustuma erakonna juhatus.



«Kui nad seda arutavad ja jõuavad sellise otsusele, et see ei sobi reformierakondliku maailmavaate ja tegutsemispõhimõtetega, siis nad saavad teha erakonna juhatusele ettepaneku ja juhatus siis seda ettepanekut arutab ja otsustab, kas välja arvata või mitte välja arvata,» selgitas Kallas. «Ma eeldan, et praegu on suur suvi ja enne sügist neil arutelusid ei toimu,» lisas ta.

Boroditš valiti TLT juhiks 26. juunil ja tema esimene tööpäev on kolmapäeval. Täna selgus Boroditši brutopalk, mis on 6500 eurot. Lisaks saab ta edaspidi ka üle 600-eurose hüvitist töö eest Tallinna volikogus.