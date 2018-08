Seewaldi suletud uste taga

Suur osa kolmanda osakonna patsientidest põeb skisofreeniat, mõnel on skisoafektiivne häire või bipolaarne meeleoluhäire. Nende haigus on kestnud juba pikemat aega.

«Inimesed arvavad, et patsiendid siin märatsevad, jooksevad ringi, on sellised maniakaalsed, aga tegelikult on nad ikka suhteliselt rahulikud, tegelevad oma asjadega,» selgitab mulle arstitudeng Stefanie, kes on siia suvevaheajaks tegevusjuhendajana tööle tulnud.