Lõkke tegemise keelust üleastujatel võib politseiga tegemist tulla

Päästeamet jätkab ka sel nädalavahetusel kontrollreidide tegemist. Reidide käigus külastatakse avalikke lõkke tegemise kohti, populaarsemaid puhkealasid ja ujumiskohti, nõustamaks ja suunamaks inimesi ohutult käituma, et tagada suure tuleohuga ala piirangute järgimise ning hoida ära õnnetusi ja hukkumisi. «Politsei- ja piirivalveameti helikopter on meid aidanud metsa- ja maastikupõlengute kustutamisel, koostöös RMK-ga paigaldatakse RMK puhkealadele teavitussildid ning keskkonnainspektsioon aitab kaasa metsade kontrollreididel,» ütles päästeameti päästetöö osakonna juhataja Martin Lambing.

«Suure tuleohuga ajal peab meeles pidama, et tikke ja välgumihkleid loodusesse minnes kaasa ei võta ja suitsukonisid auto aknast välja ei loobi,» ütles RMK peametsaülem Andres Sepp. Tema sõnul on enamike metsapõlengute põhjustajaks inimene oma tegevuste läbi, kas siis visates suitsukoni aknast, tehes lõket sellises kohas, kus see võib metsa põlema panna või isegi loopides pudeleid metsa, mis toimivad päikese käes suurendusklaasina. Lambingu sõnul on kontrollkülastustel suur mõju ning tegelikult on teavitus- ja ennetustööga suudetud hullem ära hoida. Sellest hoolimata oli aga eelmisel nädalal mitmeid suuremaid ja väiksemaid metsa- ja maastikupõlenguid ning samuti uppumissurmasid.

Sel aastal on kasvanud metsa- ja maastikupõlengute arv. 31. juuli seisuga on toimunud 177 metsa- ja maastikutulekahju, mis on üle poole rohkem kui eelmisel aastal (31.07.2017 seisuga oli toimunud 48 metsa- ja maastikupõlengut). Juuli lõpu seisuga on uppunud 29 inimest, neist 13 juulis. Kõige rohkem veeõnnetusi on juhtunud eeskätt vanemaealiste inimestega, kes end kuuma ilma eest jahedasse vette jahutama lähevad ja noorte meestega, kes on enne suplust alkoholi tarvitanud.