Reinsalu ajas EKRE edu ilusa ilma kaela: nende valijad istuvad lihtsalt rohkem kodus

«EKRE esindajad istuvad rohkem kodus!» kommenteeris Reinsalu EKRE kasvavat populaarsust. Justiitsministri sõnul olid EKRE valijad lihtsalt küsitlejatele paremini kättesaadavad. Isamaa valijad on tema sõnul aga mõistlikud inimesed, kes juuli lõpus, kui küsitlust läbi viidi, lihtsalt oma puhkust nautisid.«Suvest tuleb võtta viimast, mitte jaurata reitingutest,» leidis Reinsalu. Tema sõnul peaks Isamaa toetus tõusma siis, kui inimesed puhkuselt tagasi tulevad.

«EKRE puhul on selge, et see on tulnud parempoolsete erakondade arvelt, kas see on ajutine nihe või mitte, peavad näitama järgmiste kuude tulemused,» kommenteeris EKRE reitingu jätkuvat tõusu peaminister Jüri Ratas.

Kuna eile ilmus uudis sellest, kuidas riigihaldusminister Janek Mäggi lööb endiselt Powerhouse'i tegevustes kaasa, küsiti peaministrilt ka seda, kas ta on ikka kindel, et Mäggi teenib Eesti riigi huve, mitte kommunikatsioonibüroo huve. «Ma olen täielikult veendunud , et see ametivanne, mille on riigihalduse minister riigikogu ees andnud, et see on jätkuvalt pädev ja see jätkuvalt töötab,» kommenteeris peaminister.

Tänasel valitsuse istungil oleks pidanud arutluse alla tulema ka riigikogu liikme Liisa Oviiri niinimetatud sunddividendide eelnõu, kuid see arvati päevakorrast välja. «Mina ei jätnud midagi ära,» sõnas Reinsalu, selgitades, et suvi on puhkuste aeg ja seetõttu jäi ka arutelu sel teemal läbi viimata.