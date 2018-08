Lasnamäel lasti meest õhkrelvast, kinni peeti politseinikke ähvardanud noormees

«Politsei sai kella 22.45 ajal teate, et Lasnamäel Raadiku tänaval on tulistatud inimest õhkrelvast,» teatas põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava. Sündmuskohale reageerinud politseipatrull asus maja ja selle ümbrust kontrollima. Meedikud viisid haiglasse tervisekontrolli 47-aastase mehe. Hetkel on laskja isik välja selgitamisel.