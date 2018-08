Reportaaž ja galerii Intsikurmult: perekondlik indie-räpi-twerkimise sümbioos

Et Intsikurmust kirjutada, tuleb alustada reedesest rongisõidust Põlvasse, mis on lahutamatu osa festivalikogemusest. Oleme kavalad ja asume Balti jaamast teele reede hommikul kell 8.13 – nii vara ometi rong veel täis ei lähe.

Eksime. Kuni Tartuni on ruumi piisavalt, kõik mahuvad istuma ja ka rattad saame viimastena hoidjatesse tõsta. Tartu-Põlva ots meenutab aga juba mõnd ülerahvastatud Aasia rongireisi. Vaevu mahuvad reisijad seisma (istumisest rääkimata), seljakottide ja magamiskottide mahutamiseks kasutatakse pingialuseid, riiuleid ja ka prügikastide aluseid-taguseid ja muud vaba ruumi.

Jõuame festivalile kella kuue ajal. Et tegu on tööpäevaga, võiks arvata, et kontorist tulnud inimeste vool on kohe algamas või juba käib, ent piletikontrollist pääseme võrdlemisi kiiresti läbi. Eelmistest aastatest meeles kümnete meetrite pikkuses järjekorras seista ei tule. Seda ilmselt ka selle tõttu, et programm on käinud juba kella kolmest ja tööinimestest enam on kohal puhkavaid gümnaasiuminoori.

Publiku keskmine iga jääb tõenäoliselt kuskile 20 aasta ligi, mida tõmbavad esskätt alla lapsed ja koolinoored. See on noorte ja perede festival. Rasmus Rändvee rokkimise saatel tantsivad ühtmoodi kolme-, 30- ja 50-aastased. Kõige pisematel on tugeva heli summutamiseks kõrvaklapid, mis paistavad seda suuremad, mida väiksem on nende kandja.

Peredele mõeldes on avatud ka eraldi Lastekurmu ala, mis on puhas metsaparadiis. Siin on looduslikud puuokstest saetud nupud kabe ja trips-traps-trulli mängimiseks, puude otsast rippuvad lasteraamatud, nukkude pink ja lõputud võimalused küngaste vahel turnimiseks. Päev läbi tegeletakse lastega ja endalgi tekib tahtmine siin Aafrika tantse õppida või lihtsalt lastejutte lugeda.

Kogu Põlva pidu

Toidutänav on hipsterite unelm, kust saab osta erineval viisil mahe- või vegantoitu, Põhjala on ametliku Intsikurmu õlu pruulinud. Tervislikkusele ja mahedusele lisab mõru mekki krõbe hind – alla seitsme-eurost burgerit või wrapi ei ole õnnestunud veel silmata.

Palavusest aina niiskuvaid pluuse ei häbene keegi lava ees elektroonilise muusika duo Kiasmose järgi hüpates seljast võtta ja nende esinemine on esimene, mis rahva tõeliselt kaasa suudab tõmmata. Lavaesine plats täitub pimeduse laskudes, et ühises rütmis Islandi bändile kaasa elada.