Restorani NEEM põleng algas maja tagant prügikastist

Täna käisid sündmuskohal päästekeskuse spetsialistid, kes selgitasid välja, et tuli sai alguse majast väljast. «Põleng sai alguse väljastpoolt hoonet, kus olid süttinud prügikastid ja puitosad,» rääkis Kuku raadiole Põhja päästekeskuse komunikatsioonijuht Jane Gridassov.

Restorani omaniku Dmitri Garberi sõnul oli restoranis süttimise hetkel üle 50 inimese, kuid õnneks keegi viga ei saanud. Seda, kuidas tuli täpselt alguse sai, ei osanud Gerber eile õhtul veel öelda. «Ilmselt kuskilt maja tagant sai alguse, aga rohkem ma rääkida ei saa, sest me ise ei tea,» ütles Gerber pühapäeva õhtul

Kahju said ka kaks restorani kõrval seisnud autot. «Ühe auto suutsime ära päästa, tõmbasime vintsiga eemale, teine auto kahjuks oli juba nii leekides, et kartsime, et plahvatab,» rääkis vabatahtlik päästja Priit Tamm ERRile.