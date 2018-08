Texase elanikud pidasid raamatuid müüvaid eestlasi inimkaubitsejateks

Texase uudisteportaali KFOX14 teatel tekitas elanikes kahtlust raamatumüüjate komme küsida inimestelt nende laste ja naabrite kohta.

El Paso elanik Tracy Stanwick kirjeldas, kuidas eestlasest noormees ilmus tema koduukse taha kell 8.30. «Ta koputas uksele, ma olin samal ajal üksi koos kahe lapsega kodus. Noormehe sõnul rääkis ta just enne mu naabriga ja küsis, mida mina oma naabritest arvan. Mõtlesin, et mis see sinu asi on,» rääkis naine.

Naine tunnistas, et ta ei tundnud end küll ohustatuna, aga järjekindel raamatumüüja tekitas temas ebamugavustunnet.

«Ma üritasin neli-viis korda vestlust lõpetada, aga ta ei läinud. Ma küsisin talt, millises ülikoolis ta õpib ja ta ei osanud vastata. Siis küsisin, mis firma heaks ta töötab ja ta ei osanud ka sellele vastata. See mõjus minu jaoks häirekellana. Su ukse taha ilmub mingi tegelane ja küsib sult isiklikke küsimusi, samal ajal, kui ta ise ei oska vastata kõige lihtsamatele küsimustele,» kirjeldas naine kohtumist eestlasega.

El Pasos elav Michael Fernandez rääkis uudisteportaalile, et tema ukse taga käinud eestlasest raamatumüüja oli nii järjekindel, et tal ei õnnestunud teda 45 minuti jooksul lahkuma sundida. Kohtumine lõppes sellega, et Fernandez vormistas tüütust müüjast lahtisaamiseks 20-dollarilise tellimuse.

KFOX14 otsis üles mõned eestlastest raamatumüüjad, kes selgitasid, et nad töötavad ettevõtte Southwestern Advantage heaks. «See firma tegutseb juba 160 aastat, meie töötame seal vahetusprogrammi raames. Texases on meie jaoks suvetöö, sügisel lähme kodumaale ülikooli tagasi,» rääkis raamatuid müüv Triinu Arula.

Teine raamatumüüja Kristel Targem lisas, et nad müüvad lastearaamatuid, mille eesmärk on äratada lastes huvi õppimise vastu ja nad lõpetaksid kooli paremate hinnetega.

Raamatumüüjad kinnitasid, et inimeste uste taga käies kannavad nad alati ettevõtte töövormi ja neil on kaasas isikutunnustused.

Triinu Arula sõnul ei ole lapsevanematel tarvis millegi pärast muretseda ja kui mõnel juhul on tekkinud arusaamatus, siis on selle põhjus see, et noor eestlane ei oska kõiki inglise keele nüansse.

El Pase linnavalitsuses teatas KFOX14 päringule vastates, et sellise ukselt-uksele müügitegevuse jaoks ei ole tarvis mingit eriluba ja seda pole tarvis registreerida.