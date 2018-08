Puhkajad uputavad kauni ranna prügisse

Toila abivallavanem Urmas Aunap tunnistas, et suur puhkajate laviin on ranna heakorda halvendanud. «Eks me püüame seda tulekahju kustutada. Siin on oma roll kuumalainel ning tasuta ühistranspordil. Inimesed on erisugused ning suhtumine loodusesse samuti isesugune. Kui isegi avalikud WCd soditakse täis ja rikutakse ära, mis siis muust veel rääkida,» rääkis ta. Abivallavanema sõnul koristatakse randa praegu iga päev hommikul ja õhtul.