President saabus Turja sadamat avama jalgrattal

«Siin on üsna palju puutumata loodust. Loodan, et see ilus paik meelitab siia ka kaugemalt tulnud inimesi ja kohalikel meestel on nüüd paremad võimalused uuenenud sadamast kalavetele minna. Ennekõike ongi see ju kalastajatele tehtud sadam. Tunnustada tuleb külameeste ettevõtlikkust,» kiitis president Kaljulaid Turja kalastajate seltsi liikmete initsiatiivi sadama rekonstrueerimisel.