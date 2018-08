Margus Tsahkna kinnitas, et liitub Eesti 200-ga

«Pean tunnistama, et pole sellist sisulist taset varem näinud, kus oma valdkonna eksperdid ja Eesti riigi pärast muretsevad inimesed on kokku tulnud,» kommenteeris Tsahkna ERRile, selgitades, et see on talle väga sügava mulje jätnud ja ta tahab sinna oma panuse anda.