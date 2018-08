Päästeamet: lõhkekeha leiu korral helistage otsekohe 112

Juhtunud sündmuse valguses panevad päästjad inimestele südamele, et kõik lõhkekehad on ohtlikud ja juhul, kui märgatakse esemeid, mis võivad olla raketi osad või rakett palutakse seda mitte mingil juhul puutuda ning teatada leiust viivitamatult hädaabinumbrile 112.

Päästeameti demineerimiskeskuse nõunik Arno Pugonen selgitas, et lõhkekehad on ehitatud selleks, et tappa, vigastada või tekitada suuri purustusi ja ükskõik millise sõjamoonaga on tegemist, on see igal juhul ohtlik ja seda peab käsitlema ülima ettevaatlikkusega.