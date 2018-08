Homsest muutub Tammsaare tee–Tondi–Rahumäe liikluskorraldus

Mustamäe – Ülemiste suunal on ristmikult läbivana tagatud kaks sõidurada ning Ülemiste - Mustamäe suunal üks sõidurada. Avatakse parempööre Tammsaare teelt Rahumäe teele ning Rahumäe teelt Tammsaare teele. Tondi tänavalt ristmikule väljasõit on suletud. Ristmikul on keelatud kõik vasakpöörded.