Hispaania kaitseminister avaldas raketiintsidendi pärast kahetsust

«Rääkisime Hispaania kolleegiga toimunu asjaoludest ning leppisime kokku, et teeme raketi leidmisel ning uurimise läbiviimisel tihedat koostööd,» ütles kaitseminister Jüri Luik.

Hispaania hävitaja Eurifighter tulistas eile kell 15.44 Tartumaal Pangodi kohal kogemata põhja suunas välja õhk-õhk AMRAAM-tüüpi lahingraketi. Raketil on enesehävitusrežiim, kuid ei ole välistatud, et see kukkus tervelt maapinnale.