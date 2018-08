Opositsioonisaadik: Narva maine on saanud tõsise hoobi

Kutti ütles ERRi venekeelsele uudisteportaalile, et kahtlustus korruptsioonis ei mõjuta üksnes linna seadusandlikku ja täidesaatvat võimu, vaid on hoobiks kogu linna mainele.

Asjaolu, et kahtlustus on seotud munitsipaalettevõtete nõukogude tööga, Kuttit ei üllata, leides, et see on peamiseks mehhanismiks, kuidas koalitsiooni liikmed oma rahakotti täidavad. Nõukogu liikmetele makstakse hüvitist umbes 700 euro ringis.