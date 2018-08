Toom kutsus neljapäevaks kokku Narva keskerakondlaste juhatuse

Euroopa Parlamendi saadik Toom ei soovinud oma hõivatusele viidates anda lähemaid kommentaari olukorrale Narva volikogus, kuid rõhutas, et on täielikult nõus erakonna esimehe, peaminister Jüri Ratase seisukohaga.

Ratas avaldas kolmapäeva õhtul täielikku toetust uurimisasutustele, kes tegelevad korruptsiooni lõpetamisega Narva linna juhtimises. «Minu juhitud Keskerakond ei salli korruptsiooni mitte ühelgi kujul. See on terve ühiskonna probleem, mille väljajuurimisse peavad aktiivselt panustama nii õigus kaitseorganid, poliitikud kui kõik inimesed. Meedias ilmunud info põhjal pole võimalik lõplikke järeldusi teha, aga kui korruptsioonikahtlused tõele vastavad, oleme valmis astuma vajalikke samme ka siis, kui see tähendab Narvas opositsiooni minekut,» ütles Ratas.