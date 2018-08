Kellakeeramise vastu räägib ka Nobeliga pärjatud teadus

Aastaid on olnud teada, et paljudes elusorganismides, muu hulgas ka inimestes, on olemas teatud sisemine kell, mis «tiksub» ööpäevarütmi järgi. Kuidas see kell täpselt töötab, ei olnud pikka aega aga teada. Pikka aega vaieldi sellegi üle, kas tegemist on tõesti rakusisese mehhanismiga või välismõjuga.

Oma aastakümneid väldanud teadustöös näitasid kolm molekulaarbiloogi, kuidas selle kella geneetiline ja molekulaarne mehhanism töötab.

Our biological clock helps to regulate sleep patterns, feeding behavior, hormone release and blood pressure #NobelPrize pic.twitter.com/NgL7761AFE — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2017

Selleks kasutati mudelorganismidena äädikakärbseid ning näidati, et on olemas konkreetsed geenid, mis seda öö-päeva rütmi mõjutavad. Nad näitasid, et selle geeni põhjal kodeeritakse valku, mis öö jooksul raku tuumas koguneb ja päeva jooksul hävib. Lisaks tuvastati ka valke, mille abil neid protsesse kontrollitakse.

Praeguseks on teada, et selline kell on olemas pea kõigis meie rakkudes, kuid laureaatide töö põhilise väärtusena toob Nobeli nõukogu välja just molekulaarsel tagasisidel põhineva mehhanismi kirjeldamist.