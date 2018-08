Katri Raik korruptsoonikahtlusest: arvatavasti Keskerakonna fraktsioon laguneb

Raik tõdeb, et tegemist on vaieldamatult erakordselt kahetsusväärse looga. 16. augustil tuleb valida Narva linnavolikogule uus esimees ning tema sõnul on selge see, et see ei saa tulla tänaste üle kuulatavate hulgast.

«Arvatavasti Keskerakonna fraktsioon laguneb – ühele poolele on korruptsioon normaalne, teised on valmis koostööks. Olen aru saanud, et eile üle kuulatud liikmed ei saanud ise arugi, et midagi viltu on,» leiab Raik ning lisab, et ka Keskerakonna liikmed on öelnud, et Narva Keskerakond ei ole Keskerakond. «See on käputäis inimesi, kes ei näe seaduste järgimisel väärivat väljakutset.».

Ta sõnab, et linn peab tegelema töökohtade ning elukeskkonnaga linnas. Narva on üks väiksema brutopalgaga linnu Eestis, seega peab tegelema linn tööeluga. «Pürgime Euroopa kultuuripealinnaks, parendame riigigümnaasiumeid ning oluline on teha muudatusi Narva haiglaga, millega pole täna rahul nii linnakodanikud kui ka sealsed töötajad.»

Raik peab oluliseks, et Narvast ei kujuneks pensionäride pealinn, mis paraku hetkeseisuga sinna poole liikumas on, sest noored põgenevad mujale. «Eile sai linn oma mainele olulise laksu. Ei tohi unustada, et elu Narvas peab muutuma paremaks.»