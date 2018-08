Tänavaküsitlus: mida arvate kellakeeramise lõpetamisest?

Kuna Kaja on hetkel oma väikese lapsega kodune, ei tunne ta, et kellakeeramine teda otseselt mõjutaks. Kuid varem on ta suve- ning talveaja vaheldumise osas täheldanud režiimi häirimist.



Teila leiab, et kellakeeramise lõpetamine on hea mõte, sest ühelt ajalt teisele minemisega on raske harjuda.



Artur ei tunne, et kellakeeramine teda mõjutaks, ainult nii palju, et mõnel päeval aastas saab pikemalt või lühemalt magada.



Kristjan leiab, et otsus on mõistlik, sest nii ei teki segadust. Näiteks hiljuti jäi ta reisides kellakeeramise tõttu lennukist maha. Tema valiks talveajale minemise, põhjendades, et üks kahest tuleb valida.



Helve on aga aastate jooksul kellakeeramisega harjunud ning on just selle poolt, et kella kahel korral aastas keeratakse. Ta ütleb, et tema unerežiim on vastavalt talve- ning suveajale orienteerunud.



Kellakeeramise võimalikku negatiivset mõju tervisele on näidanud uuringud, mille kohaselt mõjutab kellakeeramine inimeste biorütmi, tuues endaga kaasa une- ja keskendumisprobleeme. Kella ei soovita keerata ka haridusvaldkonna spetsialistid, kelle sõnul võib see avaldada mõju õpilaste õpiedukusele.