Rõõm paneb Venemaa Lähis-Põhjas eesti keeles laulma  

Alles 2005. aastal loodud Rõõmus tegutseb Omski oblasti vanimas linnas Taras, Lääne-Siberi suurte naftaväljade veerel. Kuus-seitse eestlast laulavad koos igal nädalal ning mõnes kuus on lausa kolm esinemist, ütleb ansambli vanim liige ja vaimne juht, 72-aastane Vilma Gavrilova (sündinud Udras). «Rõõmus on nimi sellepärast, et me oleme õnnelikud ja lõbusad,» lausub Vilma. «Kes tahab, sellel on elu alati lõbus,» lisab ta naerdes.