Interaktiivne kaart: kus hukkuvad Eestis inimesed liiklusõnnetustes?

Eestis on tänavu hukkunuga liiklusõnnetuste arv murettekitavalt suurenenud, tänavu on juba praegu liikluses surma saanud rohkem inimesi, kui terve eelmise aasta jooksul. Postimees koostas interaktiivse kaardi, millelt on näha, kus on inimesed tänavu ja eelmise aasta jooksul liiklusõnnetustes hukkunud.