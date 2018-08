Toom: NATO-le pole alternatiivi, aga iga tegevus provotseerib kuskil vastutegevuse

Tsahkna ütles, et NATO tegeleb palju sellega, et konflikt ei eksaleeruks. «Kõik Eesti diplomaadid mäletavad, kuidas pärast Gruusia sõda rääkisime, et kui ei tule selget tegutsemist, siis Putin ei jää seisma. Ja tuli ukraina peale. Kui hakatakse rääkima, kellele Krimm kuulub, siis osa Ida-Ukrainast on okupeeritud ja seal käib sõjategevus. Ei ole mõtet lolli juttu ajada, et meie siin eskaleerime.»

Toom viitas suurele USA sõjatööstusele. «Nagu Tšehhovi näidendis - kui seinal ripub püss, siis tuleb ka pauk.»

Tsahkna sõnul tuleb loota, et Putin loeb heidutust õigesti ja ei tee valearvestust – et ta isegi ei testi, kas artikkel viis töötab või mitte. «Kujutage ette, et kõnnite õhtul, tuleb vastu mingi vend sajaeuroste prillidega ja pommib kümmet eurot. Näed, et kaotad lahingu, aga enne seda annad vähemalt korraliku litri vastu vahtimist ja lõhud sajaeurosed prillid ära. Väike ja suur teavad ka seda, et nurga tagant tuleb veel suur kamp väikestele appi. Suur vend läheb koju, see ongi heidutus. Kui valmisolek on reaalne, siis on see parim garantii, et midagi ei juhtu,» rääkis Tsahkna.

Toomi hinnangul on Eesti elanike kaitsetahe madal. «See sinu mustvalge pilt – me teame kõik, mis on halb ja mis on hea. See meenutab presidendi headuse telge,» ütles Toom Tsahknale. «Inimesed peavad mõtlema ja arutama asju. Kui sulle ei meeldi, mis ma räägin, siis see ei tähenda, et ma panin mingi plaadi käima.»

«Hall tsoon on sinu suur unistus, et Eesti asuks hallis tsoonis,» vastas Tsahkna Toomile. «Mina ei käi kudrutamas Süüria presidendiga, kui keemiarelvi kasutatakse tsiviilisikute vasu. Sina teed seda. See on sinu vaba valik ja siin ongi suur erinevus. Ma ei aruta selle üle, kas peaksime Euraasia liitu astuma või ei. Meile piisab EList ja NATOst ja me panustame sinna. See ongi must-valge arusaam, kuidas tagada põhiseaduse preambula kehtimine läbi aegade.»

Sillaste-Elling ütles, et kui vaadata julgeolekudebatti laiemalt, siis olukord siiski on must-valge. «Kas Venemaa kasutas jõudu, et muuta piire või mitte? Meie leiame, et jah ja me leiame, et see pole õige. Kas riikidel on õigus määrata oma julgeolekuvalikud. Leiame, et on. Kui vaatame, mis toimus Ukranas – Ukraina tahtis assotsiatsioonilepingut Euroopa Liiduga ja see oli vastuvõetamatu Venemaale. Need on põhimõttelised küsimused, mis kanduvad üle ka Eestile.»

Oluline on näha tervikpilti, rõhutas Sillaste-Elling. «Oleme oma julgeolekut samm-sammult tugevdanud. Ühinenud NATOga, ELiga ja oleme tugevdanud oma kaitsekoostööd riikidega, kes on sõjaliselt väga võimekad. See pole nii, et paneme kõik munad ühte korvi ja loodame NATO-le.»