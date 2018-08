Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kandidaat Rene Tammiste: rohetehnoloogiad on minu maailmavaade

Saan aru, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhatus kinnitas reedel heaks teie kandidaadi ministrikohale.

Vastab tõele, tänan Jevgeni Ossinovskit ja Sotsiaaldemokraatlikku Erakonna juhatust selle usalduse eest ja kinnitan omalt poolt, et pühendan sajaprotsendiliselt ennast sellele väljakutsele ja võtan seda täie tõsidusega. Kui ajakirjanduses on olnud juttu sellest, kuidas minu tänane töö tulevikku edasi kandub, siis siin tuleb selge vahe – alates järgmisest nädalast ei ole ma enam Taastuvenergia Koja juhatuse liige ja kojal saab olema uus juht. Mingeid ärihuvisid või erikokkuleppeid mul selles valdkonnas ei ole.

Juhatuses oli juttu ka minu kui ministri prioriteetidest. Need oleksid e-riigi arendamine, sealhulgas partnerlus meie eduka start-up kogukonnaga, ekspordivõimaluste kasvatamine Eesti ettevõtetele ja energia tõhusam kasutamine hoonetes.

Kui nendesse teemadesse natuke sissepoole minna, siis e-riigi osas on valitsus eraldanud järgnevateks aastateks vahendeid, selleks et parandada meie e-teenuste kasutajasõbralikkust ja investeerida rohkem turvalisusesse. Ma arvan, et kõigil on meeles, hiljutine turvalisuse probleem ID-kaardiga.

Investeeritakse ka uute teenuste arendamisesse. Eesmärk võiks olla võimalikult proaktiivset riiki tekitada. Kui näiteks perre sünnib laps, siis sa ei pea midagi eraldi taotlema minema, vaid need asjad juhtuvad juba süsteemis.

Teiseks ekspordivõimekuse tugevdamine. Ligi 70 protsenti Eesti ekspordist on ju tööstused ja küsimus on selles, kuidas tööstussektorit aidata lisandväärtuse suurendamisel kaasa. Üks fookusteema on kindlasti digitaliseerimine, teine teema tootearendus. Mõlemas osas on EAS-is kas meede välja töötatud ja rakendamisel või siis ettevalmistamisel, kus saab rõhuasetusi veel vaadata.

Kolmas teema on hoonete energiatõhusus. See on hästi oluline selles kontekstis, kuidas inimeste elamistingimusi parandada ja kuidas energiat tõhusamalt kasutada. Siin on tänane valitsus samuti leidnud lisavahendeid. Kuigi Euroopa Liidu vahendeid said otsa, on äärmiselt oluline sellesse sektorisse panustada. Oluline on ka meeles hoida, et need on eelarve mõttes positiivsed programmid, sest raha tuleb maksudena majandusse tagasi.

Need on kolm prioriteeti, aga sotsiaaldemokraatide juhatuses arutasime ka teisi väljakutseid, mis majanduse ees seisavad: need on töökätte nappus, ülereguleeritus ja maapiirkondade ettevõtlus.

Nii et tööd on palju?

Tööd on palju. Seda ei saa kurta. Konkreetsete algatustega tulen välja hiljem, läheneme samm-samm haaval. Alles seisab ees minu ametisse nimetamine riigikogus 22. augustil.

Teil on ministriametis olla tublisti vähem kui aasta. Kui palju saate oma programme arendada ja kui palju jätkate lihtsalt minister Urve Palo tööd?

Minister Urve Palol olid oma käekiri ja oma algatused, sealhulgas viimase miili temaatika ehk kiire interneti viimine inimeste kodudesse ja ettevõtetesse ning ka näiteks üürielamuprogramm. Minul on oma prioriteedid, oma käekiri, keskendun nendele.