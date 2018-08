Politseil tuleb mõnikord teadmata kadunud inimese asukohta lähedaste eest varjata

Eestis on iseseisvuse taastamise järel jäänud teadmata kadunuks ligi 500 isikut, kadunute nimekirja on sattunud inimesi väga erinevatel põhjustel ja teatud juhtudel on tegemist omal soovil lähedastega suhted katkestanud inimestega, kes ei soovi enda leidmist ja kelle asukohta peab politsei lähedaste eest varjama.