Varro Vooglaid: Facebook peaks koostama sõnastiku, milliseid sõnu seal kasutada võib

«Ma ei tea isegi mis see vihakõne endast täpsemalt kujutab,» ütleb Vooglaid Postimehele ning lisab, et arvatavasti tekitas meelehärmi roppus, mis artiklis kirjas oli, kuid see oli kirjutatud Kiviräha, mitte tema poolt.

Vooglaid küll kinnitab, et Kivirähk tema nime loos ei maininud, kuid artiklisse on lisatud tema pilt ning on veendunud, et sõnu pannakse suhu just temale.