Suurem osa raiekaebustest ei leia kinnitust

Kaebajate hulgast ei puudu MTÜ Eesti Metsa Abiks (EMA), kes on viimase aasta jooksul teinud inspektsioonile 12 pöördumist.

Tihtipeale jõuavad ühingu teated kahtlustest avalikkuse ette veel enne, kui kohapeal on asja kontrollitud. Siis aga selgub hiljem, et tegelikult ei ole seadust rikutud või tuvastatakse ebaseadusliku raie asemel väiksemaid rikkumisi, millele on järgnenud väärteomenetlus.

Nii juhtus hiljuti Valgamaal Tõrva vallas, kus EMA kahtlustas mastaapset metsapettust. Kahtlusi tekitas asjaolu, et ühele kinnistule oli väljastatud tervelt 21 hektari suuruse lageraielangi jagu metsateatisi, millest suurem osa olid juba ära raiutud.

Uudis metsapettuse kahtlusest leidis ajakirjanduses laialdast kajastust. Keskkonnainspektsioon käis asja kontrollimas ning selgus, et raied olid tehtud vastavalt metsateatistele ja metsakaitseekspertiisi tulemustele, säilikpuid oli langile jäetud nõuetekohaselt.

«Üldjuhul on EMA poolt kahtlustatavate rikkumiste puhul raieks vajalikud load olemas ja raietingimused täidetud, nii et puudub alus raiete peatamiseks, nagu kodanikuühendus on teatud juhtudel eeldanud,» ütles keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov.

Ta lisas, et kodanikuühenduse ja ametkondade vahel on see erinevus, et kui kodanikuühendus saab oma kahtlustused kohe välja käia, siis nemad järelevalveasutusena peavad tuginema faktidele ja kontrolliandmetele.

«Raieteema on viimasel ajal väga aktuaalne, nii et kõik kahtlustused leiavad meedias ja sotsiaalmeedias laialdast kajastamist, mis võimendab avalikkuses kujunenud arvamust, et metsas on kord käest ära ja raied on ebaseaduslikud,» nentis Volkov.

Samas tõdes ta, et aktiivsetelt kodanikelt tulnud info on vajalik, sest tõhusaks järelevalveks on vaja toetavat ühiskonda. Küsimus ongi tema sõnul, kuidas seda infot kõige paremini kasutada ja et see oleks võimalikult adekvaatne. Selleks on inspektsioon EMA aktivistidega ka kohtunud.