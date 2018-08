Erakonnad vaagisid arvamusfestivalil Keskerakonna pensionitõusu ideed

Endine sotsiaalminister Jaak Aab ütles, et kiire majandusareng, keskmise palga tõus, kallinev toidukorv on viinud pensionid olukorda, kus tavalise iga-aastase indekseerimisega enam ülejäänud ühiskonnale järele ei jõua. Aab sõnas, et erakorraline pensionitõus on möödapääsmatu ning riigil tuleb selleks rahalised võimalused leida.

«Möödunud aastal elas suhtelises vaesuses 21,1 protsenti Eesti rahvastikust, kellest suure osa moodustasid eakad. Sellises olukorras ei saa probleemi enam eitada ning tuleb astuda konkreetseid samme pensionide erakorraliseks tõstmiseks. Küsimus pole võimalustes, vaid prioriteetides,» märkis Aab.

Ta lisas, et Keskerakond on seadnud eesmärgiks tõsta 2020. aasta 1. aprillil pensioni erakorraliselt 100 eurot, millest 30 eurot moodustaks indekseering. Samuti tõi Aab välja, et Reformierakonna idee anda kõigile 500 eurot tulumaksuvaba miinimum läheb riigile maksma samas suurusjärgus kui erakorraline pensionitõus.

Aabi sõnul on pensionite väljamaksed Eestis 6 protsenti SKP-st, kuid keskmistes Euroopa Liidu riikides on see 10 protsenti ning rikkamates 12-13 protsenti.

«Samas on absoluutses vaesuses elavate eakate hulk aastatega vähenenud,» märkis sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, kelle kinnitusel on eakate pension vaesusriski piiri juures.

Reformierakonna liige Keit Pentus-Rosimannus ütles, et töötavate pensionäride maksustamine ei ole mõistlik plaan ning seda tuleks muuta. Samas tõdes Pentus-Rosimannus, et pensionid vajavad tõstmist pikaajaliselt ja püsivalt.

Aab ütles, et pensionäre on ligikaudu 400 000, kellest 2000 maksavad töötavate pensionäridena tulumaksu. Aabi sõnul tuleks töötavate pensionäride maksustamine ühtlasi ümber vaadata. Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt ütles, et erinevad valitsused on proovinud anda oma parima, kuid riik on jäänud eakatele võlgu.

«Materiaalne vaesus toob kaasa kultuurilise vaimse, sotsiaalse ja muu vaesuse,» märkis Kütt. «Võtame ühise vastutuse, et maailmavaatest olenemata lahendada probleem.»

Monika Haukanõmm Vabaerakonnast ütles, et eakate heaolu ei koosne üksnes majanduslikust toimetulekust. «Eakatele peaksid olema kättesaadavamad sotsiaalseid teenuseid ja pääsema arsti juurde.»