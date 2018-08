Sügis tikub ligi: sel nädalal tugev tuul ja hoovihm, sooja kuni 26 kraadi

Täna tuleb pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja kohati võib olla äikest. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 10, põhjarannikul ja Liivi lahe ümbruses lääne- ja loodetuul puhanguti 15 kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 17 kuni 21 kraadi.



Homme öösel tugevneb kõrgrõhuhari ja muudab taeva selgemaks. Öösel ja ennelõunal on saju võimalus väike. Pärastlõunal läheneb Rootsi lõunaosast väike madalrõhkkond ja õhtul jõuab selle eel liikuv vihmasadu Edela-Eestisse. Tuul pöördub läänekaarest üle lõuna idakaarde ning õhtul Saaremaal ja Liivi lahel tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 8 kuni 13, rannikul üle 15, päeval 19 kuni 23 kraadi.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond üle Läänemere Soome lõunaranniku suunas ja selle servas on öö ja hommikupoolik vihmahoogude ja äikesega, pärastlõunal sajuhood hõrenevad. Tuul on tänastel andmetel tugev, puhub öösel idakaarest, päeval pöördub põhjakaarde. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 17, päeval 18 kuni 21 kraadi.

Neljapäeval tugevneb kõrgrõhuvöönd ja saju võimalus on võrdlemisi väike. Kuid päev siiski päris kuivalt ei pruugi mööduda ning üksik vihmahoog pole välistatud. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15, rannikul kuni 18, päeval 20 kuni 23 kraadi.

Reedel nihkub kõrgema rõhuga vöönd Venemaa kohale, aga tugevneb pisut ning selle serv jääb Läänemere idarannikut katma. Meie ilm on peamiselt sajuta. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse ning tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 9 kuni 13, rannikul kuni 19, päeval 23 kuni 26 kraadi.

Laupäeval jõuab Atlandilt Norra merele aktiivne madalrõhkkond ja selle lohk liigub Rootsi rannikult üle Läänemere kirdesse ning riivab ka Eestit. Öö on sajuta, päev hoovihmadega. Tuul on võrdlemisi tugev, puhub öösel kagust, päeval lõunast ja edelast. Õhutemperatuur on öösel 12 kuni 16, rannikul kuni 19, päeval 19 kuni 24 kraadi.