Kohus pikenas Hirve ja Gammeri vahi all hoidmise tähtaega sügiseni

Kohus leidis, et meeste vahistamise alused ei ole ära langenud ning pikendas nende vahi all hoidmise tähtaega kuni 13. oktoobrini.

Tänavu veebruaris sai avalikuks, et Hirve ja Gammeri suhtes on käivitatud kriminaalmenetlust ning kokku said siis kahtlususe seitse inimest, kellest kuus ka vahistati. Uurimise alla sattus teiste hulgas ka vandeadvokaat Viktor Särgava, kelle vahi alla võtmist prokuratuur ei taotlenud.