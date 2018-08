Fotod ja video: Tallinki hotell sai pommiähvarduse, politsei suundus ka Radissoni juurde

Põhja prefektuuri pressiesindaja Marie Aava sõnul demineerijad kontrollisid Tallinki hotelli hoonet ja midagi kahtlast ei leitud. Ta lisas, et Radissoni hotell pommiähvardust ei saanud, kuid seal oli paanikat tekitanud lärmav segaduses meesterahvas.



Esialgse teate saades hakati inimesi Tallinki hotellist evakueerima ja suleti liiklus Laikmaa tänava Narva maantee ja Gonsiori vahelisel lõigul.



Kohapeal viibivale Postimehe reporterile ütlesid Tallinki hotelli töötajad, et nad kuulsid häiret, kõlaritest lasti ebameeldivat häält ja öeldi, et kõik peavad majast lahkuma. Mis on häire põhjus, seda töötajatele ei öeldud.



Postimehe reporteri andmete põhjal pandi pommiähvarduse saades Viru keskuse Tallinki hotelli poolsed uksed kinni ja politsei ajas inimesi Tammsaare pargi ja Estonia puiestee poole.