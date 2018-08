Teisipäeval algusega kell 15 on Postimehe otsestuudios värskelt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu liikmeks kinnitatud Kaido Höövelson. Endine sumomaadlejast tippsportlane, tuntud Baruto nime all, loodab kohalikele ettevõtjatele kasulik olla eelkõige oma laialdaste kontaktide kaudu Aasias, mis on paljulubava turg Eestile. Ühtlasi ei välista Höövelson riigikokku kandideerimist.