Homne ilm tuleb sügisene

Öösel on pilves ilm ja sajab vihma. Sadu võib kohati tugev olla ning on äikeseoht. Puhub valdavalt idakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt idakaare tuul 3 kuni 8 meetrit sekundis ja laine kõrgus on 0,3 kuni 0,8 meetrit. Ajuti sajab vihma ning võib olla äikest. Nähtavus on mõõdukas. Sooja on 13 kuni 15 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning võib olla äikest, õhtuks jäävad sajuhood harvemaks. Tuul pöördub idakaarest põhjakaarde 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 17 kuni 22 kraadi.