Riigikogu esimees soovib Herkelile ja Kübarsepale lapse puhul õnne

«Ma ei ole ei kirikuõpetja ega pihiisa, aga soovin inimestele edu ja õnne, tore kui lapsed sünnivad siia maailma,» kommenteeris Nestor.

Samas tunnistas riigikogu esimees, et rahvasaadikute tegude üle nii poliitikas kui muus elus otsustavad siiski valijad.

Õhtulehe andmetel rääkis Andres Herkel olukorrast oma erakonnakaaslastele esmaspäeva õhtul, kui Vabaerakonna juhatus kogunes kokku, et arutada järgmise aasta riigikogu valimiste kampaaniat.

56-aastane Andres Herkel on juba üle kolmekümne aasta abielus Kaie Herkeliga ning kooselust on paaril ühine poeg Henrik Herkel.

Kübarsepp on endast 19 aastat vanema Andres Herkeliga paar olnud juba aastaid, kuigi Herkel on ametlikult jätkuvalt abielus Kaie Herkeliga.

Samuti on Andres ja Kaie Herkel käinud aastaid koos presidendi vastuvõtul ning poseerinud ka fotoseina ees.

2012. aastal Eesti Naisele antud intervjuus, kus abielupaar tunnistas, et armastus muutub ajas, märkis Andres Herkel, et suhtes tuleb värskust säilitada ja mitte väga ära muganduda.

37-aastane Külliki Kübarsepp on Eesti politoloog ja poliitik, riigikogu liige. Ta on MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik asutaja. Aastatel 2007–2011 oli ta toonase põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi nõunik. Kuni 2012. aastani kuulus Kübarsepp Isamaa ja Res Publica Liitu, olles esmalt juhtkonna assistendi ja seejärel peasekretäri abi ametikohal. Vabaerakonna liige on ta alates 2014. aastast.