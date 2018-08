Varro Vooglaid näeb katoliku kiriku seksuaalkuritegudes seost homoseksuaalsusega

Katoliku kirikus levinud ärakasutamine tuli avalikuks 2002. aastal, kui Boston Globe paljastas pedofiilidest kirikutegelased Massachusettsis, pärast mida on kaebusi esitatud eri andmetel 5700–10 000 katoliku preestri kohta.

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks rajaja, katoliiklane Varro Vooglaid toob üheks põhjuseks kuritegude osas välja selle, et kuuekümnendnate seksuaalrevolutsiooni tulemusena tekkis katoliku kirikutesse suur homoseksuaalide võrgustik.

«Kuuekümnendate seksuaalrevolutsiooni tsunami jõudis välja ka kirikutesse, kus toimusid uuenevas kultuuriruumis paratamatult muudatused. Seda on palju uuritud ning uuringute tulemused näitavad, et suur hulk nendest seksuaalkuritegudest pole otseselt pedofiiliajuhtumid, vaid on suunatud just teismeealistele poistele. Homoseksuaalide osakaal katoliku kirikutes on katoliiklaste seas avalik saladus, mis on skandaalne,» sõnas Vooglaid.

Ta lisab, et kunagine massiline homoseksuaalide sisseimbumine katoliku kirikutesse on siiski vaid üheks põhjuseks nendes juhtumites. Ta leiab, et kuritegude päevavalgele tulemine on hea ning tema arvates peaksid nii seksuaalsete kuritegude toimepanijaid kui ka kinnimässijaid nimeliselt avalikustama ning kohtu ette saatma. «See peaks olema iga katoliiklase soov, et need kuriteod välja tuleksid ning kirikutes sellistest kurjategijatest puhastus toimuks.».

Tartu Ülikooli süstemaatilise usuteaduse professor Anne Kull leiab, Vooglaiu seos on kohatu, sest homoseksuaalsus ning pedofiilia on kaks täiesti erinevat asja.

Kull toob põhjuseks välja selle, et kuna katoliku kiriku preestrid elavad tsölibaadis ning ei tohi olla abielus, satub sinna palju neid, kellel on seksuaalsusega probleeme. «Kuna katoliku kiriku preestrid ei saa olla abielus, siis selline on kurb loogika, et just katoliku kirikutes on rohkem seksuaalse kuritarvitamise juhtumeid.»

Ka Roland Karo, kes on Tartu Ülikooli süstemaatilise usuteaduse lektor, toob peamiseks põhjuseks tsölibaadinõude katolikes kirikutes: «Kuivõrd olen erialaliselt selle uurimisvaldkonnaga tegelenud, toon välja lihtsa põhjuse – asi on tsölibaadinõudes, mis on endiselt ka katolikes kirikutes tõsine debatiteema. Arvestatav osa progressiivseid katoliiklaseid usub, et seksuaalsed kuriteod ei kao katoliku kirikutest enne, kui kaob tsölibaadinõue.»

Vooglaid leiab aga, et tsölibaat pole kuidagi seotud sellega, miks katoliku kirikutes seksuaalkuritegusid rohkem toimub. «Kui vaadata ajaloos tagasi, pole selles midagi eriskummalist, kui inimene abielust ning seksuaalsuhetest loobub ning pühendab end kirikule ja kogudusele.»

Roland Karo nimetab Vooglaiu seost homoseksuaalide ning katoliku kiriku seksuaalsete kuritegude vahel lubamatuks: «Mitte mingil juhul ei spekuleeriks seda probleemi nii – gei küsimust laste pilastamise küsimusega ei saa, ega tohi siduda.»