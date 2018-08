Eestlased röövisid Helsingis kaasmaalase, viisid ta metsa ja peksid mitu tundi

Politseiuurimine on kestnud kaua, kuna peksuohver ei ole politseiga koostööd teinud ja rääkinud juhtunust vaid minimaalselt. Politseikomissar Jukka Larkio ütles, et mees ei taha rääkida, kuna kardab peksjad. Nii ohver kui peksjad on Soomes töötavad ehitajad ning nad tundsid üksteist juba enne ülalkirjeldatud sündmusi.