Valkla hooldekodu patsient röövis valvurilt uksekaardi, lõi teda ja põgenes

Kella 13.50 paiku pidasid politseinikud mehe kinni ja ta viidi tagasi hooldekodusse. Mees on ka varem hooldekodust korduvalt lahkunud.



AS Hooldekandeteenused Harju piirkonna juhi Inge Varblase sõnul on Valkla hooldekodu juhtunust teadlik ja nad uurivad kõiki asjaolusid. «Meil on tagatud töötajate olemasolu, kes üksteist aitavad ja toetavad, kui selliseid juhtumeid on,» sõnas Varblas.



Postimehele saadetud vihje kohaselt on põgenejaks 20. eluaastates tumm meesterahvas, kes lõikas valvuri käe ümbert ära häirenupu, peksis valvuri läbi, võttis temalt uksekaardi ja lukustas ta kinnisesse ruumi, misjärel hoolealune ise põgenes. Töötaja leiti hiljem õhupuuduse käes kannatanuna ning läbi pekstuna ning ta toimetati kiirabiga haiglasse.



Postimees kirjutas 2015. aastal, kuidas sama hoolealune oli hooldekodust lahkunud ja uitas tundide viisi omapäi. See oli patsiendile tollal kümnes kord hooldekodust minema joosta.



Pealtnägija kajastas 2013. aasta sügisel, kuidas sama hoolealune hooldekodust lahkudes metsatallu tungis, seal elavat meesterahvast peksis ning röövis temalt ning juures olnud 8-aastaselt poisilt raha ja telefoni. Põgeniku rünnaku ohvriks langenud mees suri.



Postimehele saabunud vihje andmetel juhtus eilsele sarnane intsident Valkla hooldekodus möödunud sügisel, kus üks teine hoolealune lubas töötaja ära tappa ja ta peaaegu surnuks kägistas. Vihjaja andmetel jättis hoolealune töötaja siiski ellu ja põgenes ise hooldekodust.