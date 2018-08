Tartu vangla pani kinnipeetava telefoniäri kinni

Lemsalu on enda sõnul pakkunud sellist teenust aastaid. Nüüd aga avastas ta, et ärile pandi piir. Lihtsustatult toimis ärimudel selliselt - Lemsalu ettevõttelt osteti kõneposti telefoninumber kuhu helistades oli võimalik jätta häälsõnumeid nii kaasvangidele kui lähedastele.

Kuigi vangidel pole keelatud ettevõtlusega tegeleda, pole selliselt kõneposti kaudu suheldes võimalik vanglal kontrollida, et kellega kinnipeetavad tegelikult suhtlevad. Seetõttu otsustas vangla teenuse sulgeda.

Vanglate pressiesindaja Leanyka Libeon selgitas, et ettevõtlusega tegelemine ei ole vangidele tõepoolest keelatud, kuid seejuures tuleb arvestada konkreetsete piirangutega, mis vanglas kinnipeetavatele inimestele kehtivad.

Kinnipeetavale on vanglas keelatud mobiiltelefonid ja muud elektroonilised või tehnilised sidepidamisvahendid. Telefonide kasutamine on ette nähtud kodukorra järgi ning tulenevalt vangistusseadusest kontrollib vanglateenistus, kellega kinnipeetav telefoni teel suhtleb.

Nimelt on kinnipeetaval kohustus vanglasse saabumisel esitada vanglateenistusele andmed nende isikute kohta, kellele kinnipeetav soovib vangistuse jooksul helistada.

«Kui vang soovib helistada isikule kelle kohta ta ei ole varasemalt meile andmeid esitanud, on ta kohustatud esitama need andmed pärast telefoni kasutamist, muu hulgas selle info, et kellele ja millisele telefoninumbrile kinnipeetav helistas,» rääkis Libeon.