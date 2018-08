Fotod: vigastatud veteranid treenisid Austraalias toimuvateks mängudeks

Kaitseväe toetusteenuste keskuse kehakultuuri spetsialisti Kaia Kollo sõnul on vigastatud veteranide huvi treeninglaagrite ja Võitmatute mängudel osalemise vastu pidevalt kasvanud. «Samas on tore, et mängudele sõit iseenesest ei olegi alati eesmärk. Treeninglaagris näevad inimesed, et ka niisama koos sporti teha on meeldiv tegevus,» ütles Kollo.

Treeninglaagrit külastanud kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Martin Herem ütles, et loodab mängudele sõitvatelt veteranidelt eelkõige eneserahulolu saavutamist. «Mängudel saavutatud koht ei ole nii tähtis kui see, et inimene tegeleb füüsilise tegevusega,» sõnas Herem, lisades, et siiski teeb igal spordialal ka võistlusmoment ainult head. «Enda võrdlemine oma eilse päevaga ja tänaste konkurentidega – see on spordis ainult innustav,» ütles kindralmajor Herem.



Teisipäeval alanud ja täna lõppenud treeninglaagris keskenduti põhiliselt individuaalalade- ja vastupidavustreeningutele. Veteranidele olid treeningute juhendamise juures abiks Mehis Viru ja Eha Rünne, samuti jagas oma kogemusi ja meenutusi kahekordne olümpiahõbe Jüri Jaanson. Neljapäeval külastasid treeninglaagrit Saaremaa Võrkpalliklubi võrkpallurid, kellega veteranid võtsid mõõtu istevõrkpallis.