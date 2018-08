Homme tuleb tugevat tuult ja äikest

Ilmateenistuse teatel hakkab homme öösel vihmasadu, mis muutub hommikul kohati tugevaks. On äikeseoht. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 15, rannikul kohati 17 kraadi.

Homme päeval on enamasti pilves ilm. Sajab vihma, kohti on sadu tugev ja valitsb äikeseoht. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 3 kuni 9 meetirt sekundis. Pärastlõunal tugevneb mandri lõunaosas tuul puhanguti 13 meetrit sekundis ja pöördub saartelt alates järk-järgult loodesse. Sooja on 16 kuni 22 kraadi.