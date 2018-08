Uuspõld: meil on veres see ühes laulmine

«Kõik laulsid kaasa. Meil on veres see ühes laulmine,» rääkis Uuspõld. «Mäletan lapsepõlvest, kui olid kodused peod - sünnipäevad, pika laua taga, sült ja viin - siis mingil hetkel hakati laulma. Ja ikkagi niimoodi, et katus tõusis. Nüüd on seda vähemaks jäänud, aga ma arvan, et see siin aitab meelde tuletada, et meil on selline traditsioon, et ka kodudes lauldakse koos.»