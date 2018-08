Eestilik suveilm: sel nädalal saab nautida nii vihma kui päikest

Tänane öö on enamasti sajuta ning nõrgeneva läänekaare tuulega. Päeval läheneb merelt madalrõhulohk ja vihmahoogude võimalus on suurem ning seda just pärastlõunasel ajal. Tuul pöördub lõunakaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur on öösel sisemaal kümne kraadi ümber, rannikul kuni 16, päeval 20 kuni 22, sajuhoogude all 17 kuni 18 kraadi.