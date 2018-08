Tööd alustas Eesti Ajaloomuuseumi uus direktor

Peeter Mauer on õppinud Tartu Ülikoolis füüsikat ning varem kunstiajalugu ja käsitööd Tallinna Ülikoolis. Tal on töökogemus Eesti Arhitektuurimuuseumist, on olnud kultuuriministeeriumi muuseuminõunik ning juhtinud ehitustöid Eesti Rahva Muuseumis (ERM). Enne uude ametisse asumist on Peeter Mauer olnud Riigi Kinnisvara ASi arendusprojektide juhtimise osakonna juhataja.