Aru seab Vabaerakonna fraktsiooni töövõime küsimärgi alla

«Pärast suvist kokkusaamist Vabaerakonna fraktsiooni inimestega Peedul tekkis mul lootus, et Vabaerakond võib siiski, hoolimata kõikidest raskustest, omavahelistest möödarääkimistest ja vasturääkivustest, oma algse aatelise aluspinna üles leida ning siis, tööd tehes, üheskoos ka Riigikogu valimistele minna. Nii see siiski ei sünni,» kirjutas Aru sotsiaalmeediapostituses. «Praeguses seisus, kus lahkarvamusi ja möödarääkimisi klaariti ühelt ja teiselt poolt kõigepealt ajakirjanduse vahendusel mitte omavahel, on selle ideelise seisukoha - toome uut poliitilist kultuuri loosungiga Aru pähe! - juurde tagasipöördumine välistatud. See poleks enam aus ega usaldatav.»

Aru sõnul on veel vara öelda, mis ikkagi juhtus ja kus oli see risttee, millel pöörati vales suunas. «Võib-olla polegi ühte suurt ristteed, vaid on tehtud mitu valet pööret, millest üks sai saatuslikuks. Varem nähtust, kogetust ja loetust on mul aga kujunenud arusaam, mis on elus aina kinnitust saanud. Iga suurem ja aatelisem siht tuhmub, kaotab usutavuse ja kõige halvemal juhul kisutakse ribadeks, kui see jääb õigel ajal ajakohastamata, praktilise elu vajaduste ja nõuetega konkretiseerimata.»