Ratas: uhkus oma riigi üle ei tohiks muutuda upsakuseks

Presidendi kõnest jäid Ratasele meelde tagasivaated Siim Kallase ja Heinz Valgu öeldule. «Aga kindlasti ka see, kuidas president puudutas ühte ametikohta, kelle nimi on poliitikud. Ma arvan, et president pidas väärilise kõne 20. augusti puhul. Positiivse kõne, mis vaatas tagasi, aga sealt tuues seoseid ka tulevikku.»

Ratas ütles, et poliitikud ei saa tema hinnangul teenimatult palju kriitikat. «Kes tulevad politiikasse ja kes soovivad seda tööd teha, peavad sellega arvestama, et nende tegevus on alati väga avatud, läbipaistev ja see peabki nii olema. Nad peavad vastama erinevatele küsimustele.»